Kunst im Berner Oberland – «Pablos» Werke brachten Farbe in manche Kirche Am Mittwoch jährt sich der Todestag Paul Zehnders zum 50. Mal. Dem Künstler hat es besonders ein Oberländer Dorf angetan. Dort steht auch eines seiner Kunstwerke. Hans Heimann

Künstler Paul Zehnder lebte von 1884 bis 1973. Er machte sich einen Namen als Kirchen- und Glasmaler. Foto: PD/Burgerbibliothek Bern

Mit seinem Tod im Jahr 1973 starb ein bedeutender Berner Kunstmaler, der besonders mit seiner Kirchen- und Glasmalerei bekannt wurde. Einige seiner Kunstwerke zieren auch im Berner Oberland Fenster und Wände in Kirchen. Paul Zehnder wurde 1884 als jüngster Sohn von Friedrich Zehnder und Marie Louise Zehnder-Simmen in Bern geboren. Seine Mutter starb wenige Tage nach seiner Geburt, und den Vater verlor er als 11-Jähriger. Eine Tante zog den Vollwaisen auf, der sich nach seinem Abschluss am Gymnasium in Bern zum Bauzeichner ausbilden liess.