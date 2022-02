Invasion in die Ukraine – Paar heiratet in Kiew und schliesst sich danach den Verteidigern an Das Foto ging um die Welt: Jarina Arjewa und Swjatoslaw Fursin waren unter den Kiewer Bürgern, die sich eine Waffe geben liessen. Kurz davor liessen sich die beiden trauen, während in der Stadt die Sirenen heulten. Olivier Leu

Statt romantisch am Dnjepr zu heiraten, liessen sie sich trauen, während Russland in ihr Land einfiel: Jarina Arjewa und ihr Partner Swjatoslaw Fursin mit einer Waffe in Kiew. Foto: Mikhail Palinchak (Keystone)

Zu ihrer Hochzeit hörten sie die Sirenen heulen anstatt Kirchenglocken: Jarina Arjewa und Swjatoslaw Fursin heirateten an jenem Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte. Tags darauf schlossen sich die beiden Tausenden freiwilligen Kiewer Bürgerinnen und Bürgern an, um ihre Stadt zu verteidigen. Das Bild des Paares mit den Kalaschnikows ging um die Welt.

«Wir können vielleicht sterben, und wir wollten vor all dem nur zusammen sein», sagten die beiden dem Sender CNN, der auch ein Video ihrer Hochzeit veröffentlichte. Das Heulen der Luftschutzsirenen sei sehr beängstigend gewesen.

«Es ist der glücklichste Moment deines Lebens, dann gehst du hinaus und hörst das», sagt Arjewa, die bei der Stadtverwaltung von Kiew arbeitet.

Eigentlich wollte das Paar am 6. Mai auf der «sehr, sehr hübschen» Terrasse eines Restaurants mit Blick auf den Dnjepr heiraten, wie die 21-Jährige weiter sagt. «Nur wir und der Fluss und wunderschöne Lichter.»

Die beiden hatten sich im Oktober 2019 während eines Protests in Kiew kennen gelernt. Weil sie nicht wussten, was die Zukunft bringen würde, beschlossen sie zu heiraten. Und sie fassten den Beschluss: «Wir werden für unser Land kämpfen.»

Zur Abwehr des erwarteten russischen Angriffs auf die Hauptstadt begannen die Behörden, Waffen an die Einwohner zu verteilen. Bis zum Samstag seien 25’000 automatische Waffen und 10 Millionen Patronen abgegeben worden, hatte Innenminister Denis Monastirski gesagt.

Freiwillige greifen zu den Waffen In Jeans, Turnschuhen und mit einer Kalaschnikow Arjewa und ihr Partner Fursin, ein 24-jähriger Softwareingenieur, wussten zu jenem Zeitpunkt nicht, wo sie genau eingesetzt würden. Bilder der darauffolgenden Tage zeigten Kiewer Bürger, die Brücken bewachten, Strassenblockaden bauten und nach russischen Saboteuren Ausschau hielten. Die Geschichte des 35-jährigen Historikers Juri K., der noch nie in seinem Leben ein Sturmgewehr abgefeuert hatte und sich am Donnerstag in Kiew einem Freiwilligenbataillon anschloss, lesen Sie hier: In Jeans, Turnschuhen und mit einer Kalaschnikow. Am Sonntagabend meldete sich Fursin auf Facebook. «Ich habe seit zwei Tagen nicht geschlafen, aber ich halte durch und gehe jetzt dann ins Bett», schrieb er. «Als ich ankam, rief ich sofort meine Frau an, sie rannte mir entgegen.»

Arjewa hofft, dass sie und Fursin eines Tages ihre Hochzeit feiern können. Vielleicht würde Russland ihr Land ja doch verlassen. «Ich hoffe nur, dass alles normal läuft und es in unserem Land sicher und glücklich wird, ohne Russen.»



Olivier Leu ist seit 2018 Sitemanager und Newsredaktor bei der Redaktion Tamedia. Davor war er im Regionaljournalismus tätig. Mehr Infos @leuolivier

Fehler gefunden?Jetzt melden.