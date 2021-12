Kolumne von Peter Schneider - P.S.: Hallöli, liebe Leserinnen und Leser, liebe Kinder

Peter Schneider.



Foto: Oscar Alessio (SRF)

Dieses Jahr war die Wahl des Namens für die Virusvariante des Jahres ganz besonders spannend. 62 Prozent von Euch haben für den Namen «Omikron» gestimmt. Weit abgeschlagen auf Platz 2 und Platz 3 folgten «Opipapa» und «Leichtegrippe». Danke fürs Mitmachen. Unter den ersten 100 Einsender:innen verlosen wir eine exklusive Erstausgabe des Nasenmundschutz-Klassikers der Firma Emix im Wert von 200 Franken.

Was in den letzten Tagen mindestens ebenso engagiert diskutiert wurde, waren die Würde und die Unantastbarkeit des Menschen. Die Vertreter:innen strenger Massnahmen wie einer Impfpflicht argumentieren, dass sie nicht bereit seien, zugunsten der Herdenimmunität viral kontaminierte Aerosole in ihren Körper zu lassen. Nicht nur seien deren Nebenwirkungen nicht wirklich erforscht, auch gäbe es keine seriösen Langzeitstudien zu den Folgen der Aerosol-Immunisierung.