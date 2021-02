Neue Bäckerei im Studentenviertel – Outlawz expandiert in die Länggasse Während andere Gastronomen derzeit den Ball flach halten, eröffnet das vegane Foodunternehmen Outlawz am Montag am Berner Falkenplatz eine Bäckerei. Claudia Salzmann

Sein Telefon läuft heiss, die Agenda ist voll, als gäbe es kein Coronavirus. Über 20 Handwerker erledigen zurzeit Aufträge von Outlawz Food, dem Start-up von Kevin Schmid und Zino Gemsch. «Es ist gerade viel los», sagt Schmid.

Outlawz begann vor drei Jahren mit einem Foodtruck, inzwischen ist es ein wachsendes Unternehmen mit mehreren Standorten: Im Breitenrain hat letztes Jahr das vegane Gourmetlokal Lil Radish aufgemacht, im gleichen Haus wird tierproduktfrei für Bakery Bakery gebacken. An prominenter Lage am Berner Bahnhof und in einer Filiale in Biel werden diese Brote und Patisserie verkauft, ab März als Pop-up am Hauptbahnhof in Zürich. Nun folgt ab Montag in der Länggasse die nächste Filiale von Bakery Bakery. Und in der Altstadt haben sie das derzeit leer stehende Café Montag gemietet.