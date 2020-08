Interlakens neuer Verein – Outdoor-Sportarten und Events fördern Interlaken will seine Position als selbst ernannte Hauptstadt der Abenteueraktivitäten von Europa festigen – unter anderem mit einem neuen Verein. pd/hau

Das Präsidium der neuen Outdoor & Adventure Community: Die Co-Vizepräsidenten Daniel Sulzer und Michelle Zurbuchen sowie Präsident Lorenz Krebs junior (v.l.). Foto: PD

Interlaken Hostels & Adventure, Jungfrau World Events GmbH und Interlaken Tourismus: Diese drei Organisationen haben gemeinsam die Outdoor & Adventure Community gegründet. Mit der neuen Vereinigung soll sich Interlaken als «Adventure Capital of Europe» (Europas Hauptstadt der Adventure-Szene) etablieren, wie die Gründer in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben.

«Festigen und fördern»

Das Prädikat, Europas Hauptstadt der Outdoor- und Adventure-Szene zu sein, will die Outdoor & Adventure Community nach eigenen Angaben «festigen und fördern». So steht unter anderem in den Vereinsstatuten: «Zweck des Vereins ist die touristische Förderung von Outdoor- und Adventure-Sportarten sowie die Durchführung von Anlässen in Interlaken.»

Zu den konkreten Plänen des neuen Vereins hält sich der Präsident und stellvertretende Geschäftsführer der Jungfrau World Events GmbH, Lorenz Krebs junior, derzeit noch bedeckt: «Es wird in Interlaken Outdoor & Adventure Days geben. Mehr verraten wir noch nicht.»

«Ein Schub ist nötig»

Co-Vizepräsidentin und Vorstand von Interlaken Hostels & Adventure Michelle Zurbuchen bestätigt, dass «die Interlakner Outdoor- und Adventure-Szene gerade jetzt den Schub von gezielten Events und Fördermassnahmen nötig hat, um sich weiterentwickeln zu können».

Co-Vizepräsident und Tourismusdirektor Daniel Sulzer ergänzt: «Die Outdoor & Adventure Community begeistert Menschen für möglichst viele Abenteuer in Interlaken. Damit hilft sie, die Aufenthaltsdauer zu verlängern und die Marke Interlaken weiter zu stärken.»