Otto’s neu in der Stadt Bern

– Warum es Discounter in die Innenstadt zieht Die Ladenkette Otto’s ist neu mit einem Beautyshop in Bern präsent. Die Zentren können mit Erlebnisshopping punkten. Auch Discounter wollen vertreten sein. Rahel Guggisberg

Der Beautyshop von Otto’s an der Marktgasse wirbt mit Parfümen, Cremes und Shampoos. Fotos: Nicole Philipp

Parfüme und Cremes statt Sofalandschaften und grosse Nudelpackungen. Der unkonventionelle Detailhändler Otto’s zieht mit einer Filiale in die Berner Innenstadt, aber nicht mit einem Laden mit grossem Sortiment, sondern mit einem Beautyshop. Wie gewohnt versucht Otto’s vor allem mit bekannten Marken wie Lancôme oder Estée Lauder zu punkten, die zu Discounterpreisen angeboten werden.

Otto’s ist nun also mitten in Bern präsent so wie die deutschen Detailhändler Aldi und Lidl: Sie alle zogen ab dem Jahr 2020 mit kleineren Formaten an die besten Innenstadtlagen in der Spitalgasse, am Kornhausplatz und in das Warenhaus Loeb ein. Zufall ist das nicht. Während die Geschäfte der Discounter bis vor kurzem vor allem am Stadtrand oder in den Agglomerationen waren, drängen sie nun zunehmend in die Innenstädte. Die Detailhändler scheinen sich vom alten Konzept mit ausschliesslich grossen Verkaufsflächen an verkehrstechnisch gut erschlossenen Standorten zu verabschieden.

Kleinformate für Innenstädte

Bernhard Egger, Geschäftsführer des Verbands des Schweizerischen Versandhandels (VSV), sagt: «Wir sehen, dass vermehrt Unternehmen, die normalerweise grössere Flächen mieten, in den Innenstädten Standorte eröffnen – mit Anbindung zum Onlineshop. Ein Beispiel dafür ist auch Ikea.»

Otto’s Beautyshop führt ein breites Sortiment an Markenprodukten.

Für Zoé Waldenmeyer, Dozentin für Marketing an der Berner Fachhochschule, ist die neue Strategie geschickt gewählt: «Durch ein gutes Marketingkonzept hat Otto’s aufgrund einer zentralen Lage sowie günstigen Preisen für teure Marken gute Chancen, Kunden anzuziehen.» Die geringe Ladenfläche – vorausgesetzt, sie ist nicht überfüllt – wird durch die Konzentration auf Kosmetik für Konsumentinnen attraktiv, die ungern suchen.

«Kunden, die ausschliesslich im Tiefpreissegment einkaufen, gibt es so gut wie nicht mehr», sagt Waldenmeyer. Vielmehr träfen Kunden bewusst Entscheide, wo sie freigebig sind und wo sie sparen. Und kaufen dann etwa Kleider von Armani und Gurken bei Aldi. Otto’s Konzept kombiniere den Spagat zwischen Marken und Preis, Laufkundschaft und gezieltem Einkauf.

Unkonventionelle Beschaffung

Otto’s mit dem Hauptsitz in Sursee hat Erfahrung mit kleineren Quartierläden, zum Beispiel in Zürich. Waldenmeyer sagt: «Die Eröffnung eines kleinen Ladens mit extrem fokussiertem Sortiment ist ein extrem geschickter Schachzug von Otto’s. Indem der Detailhändler konsequent auf mittel- bis hochpreisige Kosmetikartikel fokussiert, schafft er ein Alleinstellungsmerkmal.» Otto’s macht damit aber auch der Coop-Tochter Import-Parfümerie und dem deutschen Discounter Müller Konkurrenz.

Mark Ineichen führt Otto’s in zweiter Generation. Er ist der Sohn des 2012 verstorbenen Firmengründers und FDP-Politikers Otto Ineichen, der das Unternehmen als Otto’s Warenposten gegründet hatte. Schon im Jahr 2001 setzte Mark Ineichen sich laut der «Bilanz» selbstbewusst in Vaters Chefsessel und experimentierte mit allerlei Discountkonzepten. In einer Art Silicon-Valley-Mentalität ging er mit der Methode von Versuch und Irrtum an neue Verkaufskanäle heran. Besonders erfolgreich ist er dabei mit dem Billigstkonzept Radikal.

Zur Warenbeschaffung heisst es bei der Otto’s-Medienstelle, man kaufe die Waren mit Parallelimporten ein. Das Unternehmen erwirbt die Produkte direkt bei Grosshändlern im Ausland. Dies ermöglicht in vielen Fällen günstige Preise.

Attraktive Stadtlagen

Standorte in Innenstädten ermöglichen es den Detailhändlern, sich einem grösseren Publikum bekannt zu machen. Die Kundinnen und Kunden brauchen kein Auto, um die Filiale zu erreichen. Hinzu kommt: Viele Stadtmenschen haben kein Auto mehr. Anna Bähni, Geschäftsführerin vom Verband Berncity, sagt: «Detailhändler mit Standorten in Innenstädten erfüllen den Trend des erlebnisreichen Einkaufens. Also etwa eines Einkaufsausflugs mit Besuch von Läden, Cafés, Restaurants und eben auch eines Otto’s.»

Nach dem Homeoffice-Boom in der Corona-Pandemie gehen die Konsumentinnen und Konsumenten wieder mit Freude auf Shoppingtour. Damit gewinnen Standorte in den Städten und Wohnquartieren an Attraktivität gegenüber Lagen in Industrie- und Büroquartieren oder an Verkehrsachsen.

«Discounter brauchen Frequenz, und diese finden sie vermehrt in Innenstädten», so Bähni. Otto’s sei bestimmt nicht der letzte Discounter, der in die Innenstadt drängen werde.

Otto’s Beautyshop an der Marktgasse 17 ist die erste Filiale des Detailhändlers in der Innenstadt.

