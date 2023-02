Prämien für wichtige Stellen – Ostermundigen vergoldet Beamten die Fusion Insgesamt drei zusätzliche Monatslöhne sollen bei einer Fusion mit Bern die Abwanderung von wichtigen Mitarbeitenden verhindern. Ist das sinnvoll? Carlo Senn

Der Ostermundiger Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos) will, dass die Angestellten eine Bonuszahlung erhalten. Foto: Adrian Moser (Archivbild)

Gutes Fachpersonal ist derzeit rar, es verschieben sich in vielen Branchen die Machtverhältnisse zugunsten der Angestellten. So auch in Ostermundigen, findet zumindest der Gemeinderat. Die mögliche Fusion mit der Stadt Bern führt zu Verunsicherung beim Gemeindepersonal, sei es wegen der Verschiebung von Zuständigkeiten, des erhöhten Arbeitsaufwands oder unklarer Zukunftsaussichten.