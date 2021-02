Hollywood ächzt unter Pandemie – Oscar-Verleihung findet wegen Corona an mehreren Orten statt Los Angeles ist besonders stark von der Pandemie betroffen. Zum ersten Mal seit 1953 findet die Hollywood-Sause deshalb dezentral statt.

Eine Oscar-Statue während der Verleihung 2020 im Ray Dolby Ballroom in Hollywood. Foto: Etienne Laurent (Keystone)

Die Oscar-Verleihung soll in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie an mehreren Orten stattfinden. «Um die Show zu schaffen, die unser globales Publikum sehen will, wird die Zeremonie live von mehreren Standorten übertragen», hiess es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Veranstalters. Die 93. Preisvergabe werde «eine Oscar-Verleihung wie keine andere sein, wobei öffentliche Gesundheit und Sicherheit Priorität haben».

Die ursprünglich für den 28. Februar geplante Oscar-Verleihung war wegen der Gesundheitskrise bereits auf den 25. April verschoben worden. Normalerweise findet die grosse Gala in der US-Westküstenmetropole Los Angeles statt. Die Stadt ist jedoch besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Ein Teil der Verleihung werde dennoch wie zuletzt immer im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden, hiess es in der Erklärung.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Oscars an mehreren Orten stattfinden. Bereits 1953 – als die Verleihung zum ersten Mal im Fernsehen übertragen wurde – fand sie in Los Angeles und New York statt.

In diesem Jahr experimentieren bereits andere Preisverleihungen mit mehreren Veranstaltungsorten, darunter die Golden Globes. Moderiert wird die 78. Golden-Globes-Zeremonie Ende Februar von den Komikerinnen Tina Fey in New York und Amy Poehler in Los Angeles.

AFP/oli