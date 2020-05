Kandertalstrasse Reichenbach – Ortsdurchfahrt wegen Belagsarbeiten erschwert Auf der Ortsdurchfahrt von Reichenbach kommt es in den nächsten Wochen zu Verkehrsbehinderungen.

Ab dem 11. Mai wird auf der Kandertalstrasse der Belag eingebaut. Foto: PD

Die Kandertalstrasse gehört seit Anfang Jahr zum Nationalstrassennetz. Der Kanton als vorheriger Werkeigentümer organisiert allerdings noch die Fertigstellung einiger Arbeiten, die bereits im Vorjahr an die Hand genommen wurden.

Darunter sind die Arbeiten auf Höhe des neuen Busplatzes in Reichenbach. Im Perimeter dieses Platzes muss auf der Strasse noch der neue Deckbelag eingebaut werden. Die Vorbereitung dieser Arbeiten hat Anfang Mai begonnen. Ab dem 11. Mai wird – gutes Wetter vorausgesetzt – der Belag eingebaut. Bis zur Auffahrt laufen dann noch einige Abschlussarbeiten. Das meldet die Infrastrukturfiliale Thun des Bundesamts für Strassen (Astra) per Communiqué.

Verkehr läuft wechselseitig

Der Verkehr wird in der Regel auf einer Spur wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt, vom 11. bis circa zum 15. Mai nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht. Die Regelung erfolgt am Tag durch Verkehrsdienstmitarbeiter, nachts mit einer Lichtsignalanlage.

In gewissen Phasen sind einige Liegenschaften an der Strasse nur von der Rückseite her erreichbar. Die Ein- und Ausfahrt Bahnhofstrasse und vom Bälliz her wird voraussichtlich vom 12. bis 14. Mai gesperrt. Die Bushaltestelle wird ab 12. bis 15. Mai vorübergehend auf den Parkplatz südlich vom Bahnhof verschoben. Wetterbedingte Verschiebungen können nicht ausgeschlossen werden, wie das Astra weiter mitteilt.

( pd/sp )