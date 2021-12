Tagestipp: Movement in Silence – Ordnung und Chaos Zwei neue Künstler der Kunstwerkstatt Waldau zeigen ihre neusten Werke im Kulturraum im Progr. Martin Burkhalter

In seinen expressiven Werken stellt Elmar Hempel innere Unruhe und lichte, aufgeräumte Lebensmomente einander gegenüber. Foto: Elmar Hempel

Elmar Hempel ist gelernter Dekorateur, er malt und fotografiert. In seinen expressiven Werken stellt er innere Unruhe und lichte, aufgeräumte Lebensmomente einander gegenüber. Hempel ist seit 2020 Teil der Kunstwerkstatt Waldau. In der Doppelausstellung «Movement in Silence» sind seine neusten Arbeiten neben jenen der Künstlerin Rebecca Schmid zu sehen. Sie lebt seit sechszehn Jahren in Bern und besuchte einst die Schule für Gestaltung in Luzern. 2020 schloss sie sich der Kunstwerkstatt Waldau an und modelliert in der Tonwerkstatt Felsenau. (mbu)

