Nobelpreis für Physik – Die Berechnung des Klimawandels Der höchste Physik-Preis geht in diesem Jahr an zwei Klimaforscher sowie an einen Pionier der Komplexitätsforschung. Sie haben Ordnung ins Chaos gebracht. Marlene Weiss

Die Forschung von Syukuro Manabe und Klaus Hasselmann haben es möglich gemacht, die Vorgänge in der Atmosphäre der Erde zu modellieren. Foto: Getty Images

Die Arbeit, die die Welt verändern sollte, beginnt auf Seite 251. Sie steht in einem Sammelband namens «Meteorology over the Tropical Oceans», Meteorologie über den tropischen Ozeanen. Dieser Artikel des deutschen Klimaforschers Klaus Hasselmann und die weiteren, die auf ihn folgten, haben es möglich gemacht, in den wilden Fluktuationen des Wetters die menschengemachte globale Erwärmung nachzuweisen. Ohne den obskuren Text kein Nachweis, ohne den Nachweis kein Abkommen von Paris, ohne Abkommen von Paris keine Chance auf ernsthaften Klimaschutz, so einfach ist das.