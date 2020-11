Soroptimist International Club Thun – Orangene Fassaden für die «Orange Days» Mit orangefarbigen Fassaden ein Zeichen gegen Gewalt setzen – auch in Thun: Heute Donnerstag ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. pd

Wer sich am 25. November und womöglich an Folgetagen vielleicht fragt, weshalb in der Dunkelheit auf einmal Fassaden an Gebäuden orange angeleuchtet werden, findet die Antwort in den «Orange Days». Die «Orange Days» werden die Tage zwischen dem 25. November und dem 10. Dezember genannt – jene 16 Tage zwischen dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und dem Internationalen Tag der Menschenrechte.

Orangene Fassaden als Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Die «Orange Days» vom 25. November 2019 in Thun – im Bild das Schloss, welches auch am 25. November 2020 orange angeleuchtet wird. Foto: Patric Spahni

Um der Gewalt an Frauen entgegenzuwirken, erklärte der einstige UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon 1981 den 25. November zum Internationalen Tag gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen. Mit verschiedenen Aktionen und Aktivitäten machen weltweit viele Organisationen auf dieses hochaktuelle Thema aufmerksam.