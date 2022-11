«Orange Days» in Thun – Orange Schuhe als Zeichen gegen Gewalt Am 25. November erinnert eine Kunstinstallation mit 200 orange gefärbten Schuhen auf dem Rathausplatz und ein Podium an den Tag gegen Gewalt an Frauen. Franziska Streun

Die Soroptimistinnen haben für die «Orange Days» 200 Schuhe orange eingefärbt: Auch dieses Jahr setzt sich der Soroptimist Club Thun gegen Gewalt an Frauen ein. Foto: PD

Die 16 Tage zwischen dem 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte, werden «Orange Days» genannt. In dieser Zeit setzen Organisationen weltweit und jedes Jahr mit unterschiedlichsten Aktivitäten ein Zeichen gegen Gewalt – orange deshalb, weil sie die Farbe der Kommunikation ist und dazu aufgerufen wird, zu kommunizieren statt Gewalt anzuwenden.

In Thun lässt der Soroptimist Club Thun am 25. November aufgrund der Energiekrise dieses Jahr keine Fassaden am Schloss, am Rathaus und an der Stadtkirche orange anleuchten. Anstelle hat der Serviceclub einen Anlass auf die Beine gestellt, der auf dem Rathausplatz um 18 Uhr mit einer Kunstinstallation beginnt. Die Soroptimistinnen haben dafür eigens 200 Schuhe orange eingefärbt und Monika Fusaro engagiert, um für den musikalischen Rahmen zu sorgen. Im Anschluss – circa 18.30 Uhr – findet im Rathaus ein öffentliches Podiumsgespräch zum Thema «Gewalt an Frauen» statt (ausführliche Berichterstattung folgt).

Franziska Streun ist Redaktorin und schreibt seit 1995 für diese Zeitung – im breiten Spektrum des Lokaljournalismus von Politik bis Verkehr über Kultur und Gesellschaft bis zu überhaupt allen Themen, die Menschen im Leben bewegen und antreiben. Seit 2004 ist sie auch Autorin. Das erste Buch ist 2009 erschienen («Eduard Aegerter – Querkopf und Aussenseiter»), das neuste ist die Romanbiografie «Die Baronin im Tresor». 2021 hat die Stadt Thun sie mit dem Literaturpreis ausgezeichnet. Mehr Infos

