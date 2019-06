Orange Is the New Black

Vitra hat sich einen Star ausgesucht. Er heisst Virgil Abloh und ist so was wie ein Karl Lagerfeld für die Millenials. Er hat Architektur studiert, arbeitete als Praktikant bei Fendi, lernte dort Kanye West kennen, gründete Modegeschäfte, Galerien und das eigene Label Off-White, das für chice Streetwear steht. Dazu ist er DJ und hat seit 2018 einen Topjob bei Louis Vuitton als Creative Director für die Männerlinie des Hauses. Mit Vitra präsentiert er die TWENTITHIRTYFIVE – Installation in der Fire Station auf dem Vitra-Campus, die während der Art Basel am 12. Juni eröffnet wurde. Dabei steht die Wechselwirkung zwischen dem heranwachsenden Menschen und seiner häuslichen Umgebung im Zentrum. Virgil Abloh hat daraus eine sehr persönlich gefärbte Wohnbiographie eines fiktiven Teenagers aus dem Jahre 2019 entworfen, der ins Jahr 2035 begleitet wird. Gleichzeitig zu dieser Installation, die noch bis Ende Juli zu besuchen ist, lanciert Vitra drei Produkte von Virgil Abloh, als Ausstellung-Spin-Off in kleiner Auflage.

Aufgewachsen ist Virgil Abloh als Kind ghanaischer Emigranten in einem Vorort von Chicago. Er schafft es, Luxusmode zu entwerfen und lässt dabei gleichzeitig Gedanken über deren Notwendigkeit aufkommen. Ob Renaissance-Gemälde oder Sneakers, Rem Koolhaas oder Kim Kardashian, er sampelt und hackt, zitiert und verändert, was immer ihm an kollektivem Kulturgut in die Finger gerät. Damit möchte er einer heranwachsenden Generation, die sich zunehmend über Social Media informiert und inspiriert, eine Art Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft bauen.

Der leuchtend orange «Ceramic Block» eines der Objekte, die der Designer in limitierter Auflage für Vitra entworfen hat, ist eine Art Symbol für diesen Brückenbau.

Bei der Kooperation mit Vitra hat er sich von Anfang an mit der Arbeit von Jean Prouvé auseinandergesetzt, von dessen Entwürfen er schon immer fasziniert war. Der Sessel Antony wurde von Prouvé zu Beginn der Fünfzigerjahre entwickelt. Virgil Abloh zeigt in seiner Installation TWENTITHIRTYFIVE eine Hommage an diesen ikonischen Entwurf. So veränderte er den Sessel mit einer Plexiglas Sitzschale und betont den Blick auf die tragende Metallstruktur mit der leuchtenden Lackfarbe Orange. Auch beim dritten Objekt, der Leuchte Potence, setzt er auf die feurige Signalfarbe Orange und akzentuiert damit die industrielle DNA des Entwurfs. Natürlich steckt hinter dem Gitter ein LED-Leuchtmittel.

In der Zukunftswohnung des Teenagers spielen Arbeit und Kreativität eine wichtige Rolle. Dies zeigt ein dominanter Tisch, der multifunktional benutzt werden kann. Zu der tragenden Farbe Orange kommt ein leuchtendes Grasgrün.

An der Gitterwand hängen Werkzeuge, die im Jahre 2035 Sammelstücke und Inspiration für Neues sind.

Das Wohnzimmer ist das Spielzimmer eines erwachsen gewordenen Teenagers. Die Sneakers sind als wertvoll gewordenes Sammelobjekt entsprechend platziert.

Die Installation TWENTITHIRTYFIVE von Vitra mit Virgil Abloh ist noch bis zum 31. Juli auf dem Vitra Campus zu besichtigen.

