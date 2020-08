Wirtschaftsverband Oberaargau – Optimismus trotz vielen Unsicherheiten An seiner Hauptversammlung appelliert der Wirtschaftsverband an die regionale Zusammenarbeit. So könnten hiesige Firmen besser durch die Krise kommen. Julian Perrenoud

Verbandspräsidentin Béatrice Lüthi ist froh, können sich die regionalen Unternehmerinnen und Unternehmer wieder treffen. Fotos: Marcel Bieri

Vom Mai wurde sie in die zweite Jahreshälfte verschoben, nun fand sie also statt: die Hauptversammlung des Wirtschaftsverbands Oberaargau (WVO). Obwohl Béatrice Lüthi noch vor einiger Zeit nicht einmal wusste, ob überhaupt jemand kommen würde, zählte die Teilnehmerliste am Ende über 100 Personen. «Es fühlt sich gut an, einen solchen Anlass wieder durchzuführen», sagt die Vorstandspräsidentin des WVO. Denn regionale Unternehmerinnen und Unternehmer sollen sich wieder treffen und austauschen können.