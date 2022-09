Hotel Freienhof Thun – Optimismus hier, Widerstand dort Die Leitung des Freienhofs ist zuversichtlich, dass das neue Verkehrsregime nun bewilligt wird. Der Widerstand ist indes nicht gebrochen. Marc Imboden

Nun soll die Zufahrt zum erweiterten Freienhof-Parking unter dem orangen Müller-Schriftzug erfolgen - nicht aber die Ausfahrt. Foto: Marc Imboden

Wie soll die Zufahrt zur erweiterten Einstellhalle des Hotels Freienhof in Thun aussehen? Nachdem die erste Variante Sicherheitsbedenken ausgelöst hatte, liegt nun ein neues Konzept zur Genehmigung auf. Es ist vorgesehen, dass die Zufahrt von der Freienhofgasse her zwischen der Drogerie Müller und dem Nespresso-Laden erfolgen soll, die Ausfahrt entlang des Aarequais vorbei am Haupteingang von Hotel und Restaurant. In der ersten Variante waren Zu- und Ausfahrt zwischen Müller und Nespresso angelegt.