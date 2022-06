Thun historisch – Optiker reparierte Wetterstation auf dem Plätzli Sie war einem Vandalenakt zum Opfer gefallen. Doch der Thuner Optiker Hans Volz schenkte der Wettersäule auf dem Plätzli ein zweites Leben. Manuel Berger

Die Wetterstation am Plätzli in Thun wurde vor 100 Jahren demoliert. Foto: Manuel Berger

Nicht nur, aber sicher besonders im Namen aller an Meteorologie Interessierten, sprach das «Oberländer Tagblatt» am 8. Juni 1922 eine öffentliche Verdankung an Optiker Hans Volz aus. Vor mehr als einem halben Jahr sei nämlich nächtlicherweise von unbekannter bübischer Hand die Wettersäule auf dem Plätzli arg demoliert worden. An Pfingsten seien dann die beschädigten Messinstrumente, ein Barometer und je ein Thermometer an der Sonn- und Schattseite, wieder hergestellt worden.