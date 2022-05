SVP Solothurn – Kampf gegen Ausländer machte die Partei gross – doch sie hat ein Problem Mit populistischer Politik sorgen Christian Imark und Walter Wobmann für Aufruhr und Abstimmungserfolge. Aber in die Regierung schafft es die SVP nicht. Warum eigentlich? Philipp Felber-Eisele Alessandra Paone

Sie machten die Solothurner SVP gross: Christian Imark (links) und Walter Wobmann. Fotos: Sabina Bobst und Anna-Tia Buss

Scheinflüchtlinge. So nennt die SVP Solothurn vorläufig Aufgenommene. Sie findet, dass diese Menschen zu hohe Sozialleistungen erhalten. Darum will sie diese kürzen. Am Sonntag stimmt die Solothurner Bevölkerung darüber ab. Mitten im Krieg. In einem Moment, in dem der Begriff Scheinflüchtling aus der Zeit gefallen scheint.