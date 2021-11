Fachstelle Opferhilfe Vista in Thun – «Opfer von Gewalt sind nie mitschuldig»

Am 25. November starten die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Mit Mythen, Filmen und orangen Fassaden. Barbara Morawec Repp von der Fachstelle Opferhilfe Vista sagt, wozu.

Fachstelle Opferhilfe Vista in Thun

Barbara Morawec Repp ist Beraterin bei der Fachstelle Opferhilfe Vista in Thun – ein Angebot der Berner Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern.

Die steigenden Fallzahlen zeigen unter anderem auf, dass die Gleichstellung in unserer Gesellschaft noch lange nicht erreicht ist und noch viel zu tun bleibt.

40 Jahre ist die Stiftung gegen Gewalt an Frauen im Einsatz, und trotzdem nehmen die Zahlen zu. Was ist los?

«Sexualisierte Gewalt» – wieso dieses Jahr gerade dieses Motto?

Sexualisierte Gewalt ist auch in der Schweiz weitverbreitet, und die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst nur einen Bruchteil davon. 2020 wurden 713 Vergewaltigungen angezeigt plus 683 Fälle sexueller Nötigung, also sogenannter schwerer Straftaten. Die Dunkelziffer ist jedoch um ein Vielfaches höher.