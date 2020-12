Tötungsdelikt in Bolligen – Opfer identifiziert, mutmasslicher Täter in Untersuchungshaft Die 38-Jährige, die an Weihnachten nach einer Schussabgabe in Bolligen verstarb, ist formell identifiziert. Der verhaftete 34-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Kerzen auf dem Briefkasten der Verstorbenen erinnern an das Drama. Foto: Laura Fehlmann

Die Gerichtsmedizin hat die formelle Identifikation der Frau, die am Weihnachtstag in Bolligen erschossen worden ist, abgeschlossen. Wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilt, handelt es sich um eine 38-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Sie ist an den Folgen der Schussverletzung gestorben.

Während der Ermittlungen habe die Polizei unter anderem eine Faustfeuerwaffe sichergestellt, bei der es sich um die Tatwaffe handle.

Der 34-jährige mutmassliche Täter, den die Polizei bereits am Freitag festnehmen konnte, befindet sich in Untersuchungshaft.

Als der Schuss abgegeben wurde, hätten sich keine weiteren Personen in der Wohnung befunden, heisst es in der Mitteilung weiter. Ermittlungen zum genauen Ablauf der Ereignisse sowie zum Tatmotiv sind noch im im Gang.

pkb/ske