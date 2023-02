Gewinnerin von «Sing It Your Way» – Opernsängerin werden ist nur der Plan B von Alice Paroissien Alice Paroissien studiert in Bern Operngesang und hat nun bei einem TV-Gesangswettbewerb gewonnen. Damit will die Französin ihre Karriere lancieren. Michael Feller

Talent und der Wille, es auszuschöpfen: Alice Paroissien bei ihrem Auftritt auf Blue. Foto: PD

Grösster Wunsch: «Von der Musik leben können.» Dafür macht Alice Paroissien alles. Sie hat ihre Heimat in einem Vorort von Paris verlassen, um in Bern zu studieren. Sie gibt Privatstunden in Singen und jobbt an der Billettkasse im Stadttheater. Im Bachelor-Lehrgang Oper an der Hochschule der Künste arbeitet sie an ihrer Stimme. Aber die Opernbühne ist nicht ihr grösster Traum. «Sie ist mein Plan B», sagt sie am Telefon.