Ausfälle in SCB-Verteidigung – Mika Henauer und Éric Gélinas müssen unters Messer Der SC Bern muss länger auf die Verteidiger Mika Henauer und Éric Gélinas verzichten. Beide müssen operiert werden.

Mika Henauer (links) und Éric Gélinas müssen beide operiert werden. Fotos: Marcel Bieri/Peter Klaunzer/Keystone

Der SC Bern muss längere Zeit auf seine beiden Verteidiger Mika Henauer und Éric Gélinas verzichten.

Mika Henauer hatte sich im März an der Schulter operieren lassen. Wegen anhaltender Schmerzen wurde im August eine erneute Schulterarthroskopie durchgeführt. Nach einem gelungenen Aufbau und intensiver Physiotherapie bestritt der 22-Jährige am vergangenen Freitag beim Partnerteam EHC Basel in der Swiss League seinen ersten Ernstkampf der Saison. Im Schlussdrittel verletzte er sich bei einem Zweikampf erneut an der operierten Schulter. Henauer muss sich am Donnerstag einem weiteren Eingriff unterziehen, wie der Club am Dienstag mitteilte. Die Rehabilitation wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Verteidiger Éric Gélinas verletzte sich am 25. Oktober im Heimspiel gegen den EHC Biel. Der 31-jährige Kanadier hat seither nicht mehr gespielt und muss sich ebenfalls einer Operation unterziehen.

PD/flo

