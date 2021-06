Summer Sunset Cinema in Grindelwald – Open-Air-Kino vor der Eigernordwand Das Summer Sunset Cinema geht in die nächste Runde. Ab dem 1. Juli können die Zuschauer Kinoabende vor der Bergkulisse auf dem Nordwandplatz in Grindelwald geniessen.

Eine Szene aus dem Film «Mein Name ist Eugen», der am 29. Juli in Grindelwald läuft. Foto: PD

Am Donnerstag, 1. Juli, startet das Summer Sunset Cinema in die fünfte Saison. Zu Beginn spielt Grindelwald Tourismus auf der Grossleinwand «Pokémon Meisterdetektiv Pikachu» und die Tragikomödie «Honig im Kopf» ab. An fünf Abenden wird beim Summer Sunset Cinema bis 29. Juli ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos. Getränke und Snacks sind vor Ort erhältlich. Die meisten Filme werden in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln ausgestrahlt.

Zwei Schweizer Blockbuster

Am letzten Filmabend, am Donnerstag, 29. Juli, geniessen die Besucher zwei Schweizer Blockbuster: «Mein Name ist Eugen» mit den Lausbuben aus Bern und das Drama «Die göttliche Ordnung» über das Schweizer Frauenstimmrecht. Die beiden Schweizer Filme werden in Mundart abgespielt.

Die Filmvorführungen finden unter Einhaltung der Verordnung des BAG statt. Die Anzahl Sitzplätze ist limitiert, diese können nicht im Voraus reserviert werden.

pd/don

Fehler gefunden?Jetzt melden.