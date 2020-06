Prüfungspanne an der Uni Bern – Online-Prüfung kam zu spät bei den Studierenden an Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsstudenten haben die Tücken einer Onlineprüfung erfahren: Einige erhielten den nötigen Link zu spät. Esther Diener-Morscher

40 Studierende, die eine Statistikprüfung absolvieren sollten, erhielten den Onlinelink nicht rechtzeitig. (Symbolbild). Foto: iStock

Am Morgen des 2. Juni kam es an der Universität Bern zu einer Albtraumpanne: 346 Studentinnen und Studenten hätten zu Hause an ihren Computern gleichzeitig eine Prüfung absolvieren sollen. Doch etwa 40 von ihnen erhielten den Link zur Prüfung nicht rechtzeitig und konnten deshalb nicht mitmachen.