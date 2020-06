Rassismusdebatte – Onkel Ben muss gehen US-Konzerne werfen Marken mit rassistischen Motiven aus den Regalen. Doch von einem Aufräumen in den Chefetagen ist weiterhin nichts zu sehen. Walter Niederberger San Francisco

Die Reismarke «Uncle Ben’s» wird weltweit verkauft. Der Mutterkonzern Mars will nun das Logo ändern, um Haltung im Kampf gegen Rassismus zu zeigen. Foto: Brendan McDermid/Reuters

Die Rassismusdebatte in den USA hat nun auch Auswirkungen auf die Produktlandschaft. So will der Lebensmittelriese Mars das bekannte Logo für seine Reismarke «Uncle Ben’s» ändern: «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Marke Onkel Ben’s einschliesslich seiner visuellen Markenidentität weiterzuentwickeln», erklärte Mars. Das Logo zeigt einen weisshaarigen Afroamerikaner, der nach einem texanischen Reisbauern benannt ist. Verwendet wird der abschätzige Titel Onkel (bzw. Tante), den weisse Südstaatler für ältere Schwarze brauchten, weil sie diese nicht mit Herr oder Frau ansprechen wollten.

Kurz zuvor hatte Quaker Oats bekannt gegeben, die 130 Jahre alte Pfannkuchen-Marke «Tante Jemima» aus dem Verkehr zu ziehen. «Wir müssen unser Markenportfolio untersuchen und sicherstellen, dass sie unsere Werte widerspiegeln und die Erwartungen unserer Konsumenten erfüllen», so das zum Pepsi-Konzern gehörende Unternehmen.

Das Logo von «Aunt Jemima» zeigt eine afroamerikanische Frau, die nach einer Figur der Minstrel-Shows des 19. Jahrhunderts benannt ist. Die Karikatur basiert auf dem Stereotyp einer unterwürfig-freundlichen Frau, die als Dienerin oder Kindermädchen für eine weisse Familie arbeitet.

Reaktion kommt Jahre zu spät

Die Marke war in den letzten Tagen in den sozialen Medien in Verruf geraten. Ein Tiktok-Video mit dem Titel «Wie man ein nicht rassistisches Frühstück zubereitet» zeigt eine junge Afroamerikanerin, die den rassistischen Hintergrund der Marke erklärt und die Pfannkuchenmischung gleich in die Spüle schüttet.

«Wir geben zu, dass Tante Jemimas Ursprünge auf einem rassistischen Stereotyp beruhen», sagte Kristin Kroepfl, Vizepräsidentin von Quakers Foods. Die Marke werde umgestaltet und künftig ohne Bild von Tante Jemima verkauft werden. Und Mars seinerseits sprach von «der Verantwortung, Stellung zu beziehen, um rassistischen Vorurteilen und Ungerechtigkeiten ein Ende zu setzen». Was genau an der Reismarke geändert werde, sei noch nicht klar.

«Die Schritte sind zwar willkommen, kommen aber Jahrzehnte zu spät», urteilt James O'Rourke, Managementprofessor an der University of Notre Dame. Es fällt auch auf, dass sich nur wenige Unternehmen zu den Demonstrationen oder zur Kampagne «Black Lives Matter» geäussert haben. Die Firmen machen zwar seit Jahren vage Versprechungen, mehr Afroamerikaner zu fördern, doch Taten sind eine Seltenheit.

Kaum Schwarze in den Konzernleitungen

So waren letztes Jahr erst 4,1 Prozent der Verwaltungsräte in den 3000 Top-US-Firmen schwarz, nur gerade einen halben Prozentpunkt mehr als 2008. Schwarze Mitarbeiter machen auch nur 3 Prozent der Unternehmenschefs und 1 Prozent der Finanzchefs aus. Laut einer Studie der Stanford-Universität hat jedes vierte Unternehmen noch eine rein weisse Firmenführung.

Besonders schlecht sieht es im Silicon Valley aus. Seit 2014, als führende Technologiekonzerne ihre Diversity-Daten offenlegten, stieg der Anteil der Schwarzen in technischen Berufen bei Apple, Facebook, Microsoft und Google nur um knapp einen Prozentpunkt.

Immerhin trat unter dem Eindruck der Ermordung von George Floyd kürzlich Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian als Direktor zurück und verlangte, ihn durch einen schwarzen Nachfolger zu ersetzen. Amazon untersagte inzwischen der Polizei, seine Software zur Gesichtserkennung zu verwenden; und Microsoft und IBM wollen die Technologie nicht an Polizeikorps verkaufen. Apple will zudem für 100 Millionen Dollar eine Gleichstellungsinitiative starten und mehr Zulieferer im Besitz von Schwarzen berücksichtigen.

Ob die US-Konzerne aber mehr tun wollen, als rassistische Markenartikel zu überarbeiten und Spenden zu versprechen, ist aus Sicht von Ursula Burns fraglich. Die Ex-Chefin von Xerox war die erste Afroamerikanerin an der Spitze eines Grosskonzerns. Den Glauben an den Willen zur Verbesserung habe sie etwas verloren, sagt sie mit Blick zurück auf ihre 34 Jahre lange Karriere. Die freiwillige Gleichstellung in den Unternehmen sei blockiert. «Wenn wir nicht endlich anfangen, die Vertretung von Frauen und Schwarzen zu verbessern, sind wir wohl gezwungen, das zu tun, was Europa (mit Quotenregelungen) getan hat», meint sie.