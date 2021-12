Timeline der neuen Covid-Variante – Wann die ersten Omikron-Fälle auftauchten – und was über sie bekannt ist Die neue Corona-Variante hat die Schweiz erreicht, drei Fälle sind bestätigt. Omikron zirkuliert weltweit aber schon seit Wochen. Die Übersicht. Andreas Frei

Versaut uns Omikron oder die fünfte Welle die Weihnachten? Die Timeline zeigt zumindest auf, dass die neue Variante schon seit Wochen im Umlauf ist. Foto: Martin Divisek (Keystone/EPA)

Am 26. November informierte die Weltgesundheitsorganisation über die «besorgniserregende» Corona-Variante B.1.1.529, die sie dann Omikron nannte. Zwei Tage hatte Südafrika die WHO über die Entdeckung der Mutation informiert. Seit Dienstag ist klar, dass Omikron auch in der Schweiz ist. Die nachfolgende Timeline zeigt aber, dass die neue Variante wohl schon seit Wochen zirkuliert, denn in immer mehr Länder wird sie rückwirkend in untersuchten Proben nachgewiesen.

Oktober: Nigeria

Die nigerianische Gesundheitsbehörde NCDC hat am Mittwoch 2 Omikron-Fälle von Passagieren bestätigt, welche eine Woche zuvor aus Südafrika eingereist waren. Am Tag nach der Ankunft in Nigeria müssen Geimpfte und Ungeimpfte routinemässig einen PCR-Test machen. Bei den Sequenzierungen dieser Proben sei nun die neue Variante gefunden worden. Und nicht nur das: Rückwirkend konnte die NCDC bereits Infektionen mit der Covid-Mutation in Proben vom Oktober feststellen, wie NCDC-Chef Ifedayo Adetifa schreibt. Es wird nicht genau definiert, wie viele Personen betroffen sind und wann die Tests gemacht wurden. Adetifa schreibt lediglich, man habe das Contact-Tracing auf die Fälle angesetzt.