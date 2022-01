Viele Personalausfälle – Omikron wütet in Berner Kitas Corona ist bei den Kleinen angekommen. Das führt in Berner Kitas zu vielen Personalausfällen und knappen Finanzen. Naomi Jones

Die Kita bleibt heute zu. Weil viele Betreuende an Covid erkranken, müssen viele Kitas ihre Öffnungszeiten kürzen oder manchmal sogar vorübergehend schliessen. (Archivbild) Foto: Franziska Rothenbühler

Die Berner Kita-Leiterin Nicole Provini kommt gerade vom PCR-Test. Dabei kann sie es sich nicht erlauben, krank zu sein. «Nur zwei Wochen nach der Weihnachtspause sind fünf Mitarbeiterinnen positiv», sagt sie am Telefon. Omikron wütet in der Kita Sputnik gerade ziemlich heftig unter Personal und Kindern. Die Kita-Leiterin muss für die ausfallenden Betreuerinnen Ersatz finden, und sie muss Eltern über positive Fälle und richtiges Verhalten informieren. «Kürzlich habe ich an einem Tag 50 Telefonate gemacht», erzählt sie.