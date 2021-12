Oberländer Weltcuprennen – Omikron bringt neue Unsicherheit Wenige Tage vor dem Anpfiff wurde der Spengler-Cup abgesagt. Wie steht es um die Ski-Weltcuprennen in Adelboden und Wengen? Nik Sarbach

Die Tribüne am Chuenis ist fast fertig aufgebaut. Foto: Karin von Känel

Die Pandemie gibt immer noch den Takt vor. Seit Auftreten der Omikron-Variante des Coronavirus steigen die Fallzahlen schweizweit wieder an. Angesichts dessen sei die Durchführung von Grossanlässen mit Tausenden von Zuschauerinnen und Zuschauern derzeit nicht angebracht, sagte Christoph Berger, der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, am Montag gegenüber der SRF-Nachrichtensendung «10 vor 10». «Es braucht mehr Massnahmen, Abstandhalten, kleinere Begrenzungszahlen bei Veranstaltungen», fordert er.

Im Oberland stehen nächste und übernächste Woche mit den Ski-Weltcuprennen in Adelboden und Wengen gleich zwei grosse Sportevents an. Beiderorts laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, in Adelboden wird derzeit unter anderem die Zuschauertribüne aufgebaut. Offensichtlich rechnet man damit, die Rennen anders als bei der letzten Durchführung vor Livepublikum austragen zu können. Das würden die aktuell geltenden Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch erlauben.