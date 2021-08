Spiezer Seglerinnen-Duo – Olympisches Diplom mit Ausrufezeichen! Mit einem fulminanten Sieg im Medal Race gelingt den Seglerinnen Linda Fahrni und Maja Siegenthaler der 4. Schlussrang. Jürg Spielmann UPDATE FOLGT

Steuerfrau Linda Fahrni (hinten) und Vorschoterin Maja Siegenthaler mit ihrem Boot des Thunersee-Yachtclubs segeln auf japanischem Gewässer souverän zum angestrebten Olympia-Diplom. Foto: Getty Images

Was für ein Rennen zum Abschluss ihrer gemeinsamen Zeit in der 470er-Bootsklasse an Olympia in Tokio: Das Spiezer Seglerinnen-Team Linda Fahrni und Maja Siegenthaler, kurz «Lima», gewinnt am Mittwochmorgen (MEZ) das abschliessende Medal Race, was ihm den hervorragenden 4. Schlussrang und somit das angestrebte olympische Diplom beschert. Der Rückstand auf das Podest war für die in sechster Position gestarteten Seglerinnen vom Thunersee-Yachtclub nicht mehr wettzumachen.

