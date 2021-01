Bike-Weltelite im Saanenland – Olympiasieger fordert Berner auf Flugplatz Die Schweizer Meisterschaften der Mountainbiker in der Disziplin Cross Country werden im Mai im Saanenland ausgetragen. Erwartet wird auch der mehrfache Weltmeister und amtierende Olympiasieger Nino Schurter. pd/hau

Mathias Flückiger fährt im vergangenen Jahr als Sieger des Proffix Swiss Bike Cup auf dem Flugplatz Saanen über die Ziellinie. Foto: PD

«Wie bereits in den letzten zwei Jahren wird die Schweizer Meisterschaft der olympischen Mountainbike-Disziplin Cross Country im Rahmen des Proffix Swiss Bike Cup stattfinden», teilen die Organisatoren der Rennserie mit. Auserkoren werden die Schweizermeister am Wochenende des 29. und 30. Mai in Gstaad, genauer auf und rund um den Flugplatz Saanen. Dort sei «mit viel Herzblut» eine attraktive Cross-Country-Strecke gebaut worden, teilen die Rennorganisatoren weiter mit.

Die Berner Oberländer seien aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig für andere Veranstalter in die Bresche gesprungen. Bereits im August 2020 führte Gstaad erstmals eine Etappe des Bike Cup durch, welche von Mathias Flückiger aus dem bernischen Leimiswil gewonnen worden war.

Mit Nino Schurter und Jolanda Neff

Neben dem letztjährigen WM-Zweiten Flückiger werden die Aushängeschilder Nino Schurter und Jolanda Neff, beide Titelverteidiger, im Saanenland erwartet – dies direkt nach den ersten beiden Weltcuprennen (Deutschland, Tschechien).