Russische Athleten wie die Turnerin Angelina Melnikova, auf dem Bild anlässlich der EM 2021 in Basel, dürfen derzeit nur als «neutrale» Teilnehmer an Wettkämpfen teilnehmen. Gewinnen sie, werden sie danach gleichwohl im Kreml geehrt Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Russland führt Krieg gegen die Ukraine, und der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, sorgt sich in immer neuen Wortmeldungen um die Menschenrechte. Das wäre allzu verständlich, ginge es ihm dabei um Menschen wie Dmytro Scharpar, Eiskunstläufer bei den Olympischen Jugendspielen, oder den Boxtrainer Michailo Koronewski. Beide sind tot. Scharpar fiel in den Kämpfen bei Bachmut, Koronewski wurde als Besitzer der «gelben Küche» von Dnipro bekannt: In dieser feierte er noch den vierten Geburtstag seiner Tochter, es gibt davon ein rührendes Video in den sozialen Netzwerken. Dann schlug die russische Rakete ein. Der ukrainische Boxverband bestätigte den Verlust.