Wasserspringen – Olympia-Teilnehmerin Heimberg wechselt zu Thun

Die Wettkampfgruppe des Schwimmclubs Thun (Sparte Wasserspringen) mit Neuzugang und Olympia-Teilnehmerin Michelle Heimberg (M.). Foto: PD

Michelle Heimberg erreichte an den Olympischen Spielen von Tokio im vergangenen Sommer den Final und dort den 11. Platz. Der Schwimmclub Thun (Sparte Wasserspringen) schreibt in einer Medienmitteilung vom «grössten Erfolg in der Geschichte des schweizerischen Wasserspringens». Gleichzeitig vermeldet der Club, dass Heimberg per sofort ihren Stammverein gewechselt hat und zum Schwimmclub Thun stösst.

«Der ganze Club ist stolz auf den Zugang von Michelle, einer grossartigen Sportlerin mit dem Ziel Olympische Spiele Paris 2024», sagt Christian Greuter, Präsident des Schwimmclubs und Sportchef Wasserspringen. Den Springerinnen und Springern gebe dies erneut einen Motivationsschub, ihr Idol und die Silbermedaillen-Gewinnerin an den diesjährigen Europameisterschaften im gleichen Club anzufeuern.

Trainingsbedingungen nicht optimal

Nach wie vor fehlt dem Club ein Hallenbad für die Wintersaison. «Damit die Thuner Wasserspringer zu genügend Wassereinheiten kommen und auch von höheren Sprungbrettern als 1 m trainieren können, reisen sie regelmässig an Wochenenden nach Zürich-Oerlikon», heisst es in der Mitteilung weiter. Als nächstes nimmt die Wettkampfgruppe der Thuner zum ersten Mal an einem kleineren internationalen Wettkampf teil.

