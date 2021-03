Fünfkämpferin Anna Jurt – Olympia rückt in Reichweite Anna Jurt hat beim Weltcup in Budapest mit Rang 13 die Erwartungen übertroffen. Die in Bern wohnhafte 19-Jährige könnte den Sprung nach Tokio schaffen. Reto Pfister

Anna Jurt verbesserte sich einmal mehr in der Schlussdisziplin, auf der Laufen und Schiessen kombiniert sind, Foto; Virag Buza/UIPM

Im Nachwuchsbereich hat die in Bern lebende Nidwaldnerin Anna Jurt ihr aussergewöhnliches Talent schon mehrfach unter Beweis gestellt, unter anderem als U-19-Europameisterin. Nun ist Jurt daran, sich auch im Erwachsenenbereich zu etablieren. Am ersten Weltcup des Jahres 2021 übertraf sie die Erwartungen, sowohl jene von Nationaltrainerin Florence Meyer-Dinichert als auch ihre eigenen. Bis auf wenige Ausnahmen waren sämtliche Weltklasseathletinnen am Start; Jurt belegte den 13. Platz.

Erneut verbesserte sie sich in ihrer Spezialdisziplin, dem Laserrun, mit dem ein Wettkampf abgeschlossen wird. In dieser Kombination aus Schiessen und Laufen (vergleichbar mit dem Biathlon im Wintersport) wies sie die schnellsten Schiesszeiten des gesamten Feldes auf. Dies, nachdem sie zuvor im Schwimmen, Fechten und Reiten sehr solide Leistungen abgeliefert hatte.

Falls die Schülerin des Berner Feusi-Gymnasiums diese Leistung bestätigt, könnte sie bereits in diesem Jahr eines ihrer grossen Ziele erreichen. Jurt könnte sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Die Startplätze werden aufgrund des Weltrankings vergeben. Nach Budapest können dafür auch an den beiden Weltcups in Sofia im April Punkte geholt werden. Danach folgen der Weltcupfinal in Szekesfehervar (Ungarn) im Mai und die WM in Kairo im Juni. Die letzteren beiden Wettbewerbe zählen doppelt.

An der WM wird Jurt sicher teilnehmen, für den Weltcupfinal ist die 19-Jährige ebenfalls bereits qualifiziert. Da zwei Schweizerinnen in Tokio starten könnten, muss Jurt auch nicht fürchten, von ihrer Teamkollegin Lea Egloff verdrängt zu werden.

Sie schaut nicht auf das Ranking

Jurt ist eine sehr fokussierte Athletin, eine, die nach einem guten Wettkampf nicht in grosse Euphorie verfällt. «Ich bin vom Potenzial her sehr zufrieden», sagt sie. «Meine Form geht in die richtige Richtung.» An Olympia verschwendet sie derzeit noch keine Gedanken. «Ich schaue praktisch nie auf das Ranking.» Möglich ist eine Teilnahme in Tokio aber allemal, denn den perfekten Wettkampf hat Jurt auch in Budapest nicht abgeliefert.

Zuvor lieferte sie im Schwimmen eine solide Leistung ab.. Foto: Virag Buza/UIPM

… genauso wie im Reiten Foto: Virag Buza