Olympia-Experte im Interview – «Dann könnte die Schweizer Kandidatur 2030 ökonomisch Sinn ergeben» Martin Müller weiss, warum Winterspiele rentieren oder nicht. Der Schweiz empfiehlt er, dem Olympischen Komitee Zugeständnisse abzuringen. Eva Novak

«Eine Kandidatur, die sich Schweiz 2030 nennt, war nicht vorstellbar», sagt Martin Müller. Das hat sich geändert: Lara Gut-Behrami an den Winterspielen 2022 in Peking. Foto: Robert F. Bukaty (Keystone)

Die Pläne für Olympische Winterspiele 2030 in der Schweiz, die zum ersten Mal in der Geschichte im ganzen Land statt in einer Stadt stattfinden sollen, werden dieser Tage konkret. Der Sport-Dachverband Swiss Olympic und die Wintersportverbände möchten die Wettbewerbe von Bob bis Ski alpin überall dort durchführen, wo demnächst internationale Meisterschaften dieser Disziplinen stattfinden. Die Aussichten, dass das Internationale Olympische Komitee IOK auf das Schweizer Projekt einsteigt, werden als gut beurteilt. Martin Müller von der Universität Lausanne erklärt, was dafür spricht – und wo die Probleme liegen.