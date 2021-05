Was wir lesen – Oliver Sacks: «Dankbarkeit» Ein schmales Buch mit vielen grossen Wahrheiten. Finn Canonica (Das Magazin)

Ehrlich, in knapp einer Stunde haben Sie das ganze Buch gelesen. Nachwirkung: ein Leben lang. Foto: DM

Vor vielen Jahren habe ich den liebenswürdigsten Menschen der Welt kennen gelernt. Es war in einem Zug von München nach Ich-weiss-nicht-mehr-wohin. Ich durfte mit Oliver Sacks, dem grossen Neurologen, leidenschaftlichen Schwimmer, Farnforscher und weltbekannten Autor über ein neues Buch sprechen. Welches es war, weiss ich nicht mehr, und ich habe längst vergessen, was wir damals gesprochen haben. Woran ich mich jedoch erinnere, ist – wie soll ich es sagen? – irgendwie sein ganzes Wesen. Es war da eine tief aus seinem Inneren kommende Heiterkeit, gepaart mit einer grossen Bescheidenheit, was seine eigene Person betraf. Noch nie hatte ich einen so ungekünstelten Menschen getroffen.