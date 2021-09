Zum 75. Geburtstag – Oldtimer-Corso auf gefeierter Sustenpassstrasse Der Corso von Oldtimern auf den Sustenpass zur Erinnerung an die Eröffnung der Strasse vor 75 Jahren kam gut an. Anne-Marie Günter

Zwei Beautys auf der Passhöhe. Rechts ein Rolls-Royce mit der Kühlerfigur «Spirit of Ecstasy». Im Hintergrund kocht der Motor eines Chryslers, andere Fahrer helfen mit, das Problem zu lösen. Foto: Anne-Marie Günter



Am 7. September 1946 drängten sich 15’000 Autos auf der neuen Sustenpassstrasse, 12 Prozent aller in der Schweiz zugelassenen Autos. 75 Jahre später sind wenige davon mit Liebe gehegte Oldtimer. Man traut ihnen nicht mehr so ganz zu, den Pass auf 2224 Metern über Meer zu erreichen.

Die Gemeinde Innertkirchen lud auf den 18. September Oldtimer-Fahrer zum Revival der ersten Passfahrt ein. «Wir sind Neulinge in der Organisation eines solchen Events», sagte Bauverwalter Marcel Guinand beim Debriefing um 17 Uhr auf der Passhöhe, wo schliesslich rund 30 Oldtimer standen. Ihre Fahrer spendeten den Organisatoren spontan Applaus.