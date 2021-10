Deutschland nach der Wahl – Olaf Scholz wartet erst einmal ab Seit seinem Wahlsieg ist es erstaunlich still um den SPD-Kanzlerkandidaten. Genau das ist seine Strategie: Je schneller Grüne und FDP zueinanderfinden, desto eher steht ihm der Weg zur Macht offen Mike Szymanski

Der SPD-Kanzlerkandidat hat seine Partei geeint und interne Gegner zu Verbündeten gemacht. Foto: Jörg Carstensen (Keystone)

Olaf Scholz lässt die Zeit für sich arbeiten. Der SPD-Politiker hat die Wahl gewonnen. Und Scholz weiss längst, mit wem er regieren möchte: Grüne und FDP will er für die erste Ampel-Koalition im Bund gewinnen. Aber die Gespräche darüber überlässt er erst mal den anderen.

Er, der mit seinem Triumph alle verblüfft hat, nimmt sich zurück. Das gehört zu seinem Plan, nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder für die SPD ins Kanzleramt einzuziehen.

In den vergangenen Tagen trafen sich die Spitzen von FDP und Grünen, die auch ein Bündnis mit der Union eingehen könnten. Scholz stört nicht, dass er nicht dabei war. Auch nicht, dass die beiden erst am Sonntag mit den Genossen reden. Im Gegenteil: Je schneller FDP und Grüne zueinanderfinden, desto schneller steht seine Regierung, so sein Kalkül.