Deutschlands designierter Bundeskanzler – Olaf Scholz angeblich offen für Impfpflicht

Impfpflicht in der Schweiz Infos einblenden

In der Schweiz wurde die Impfpflicht 1882 erstmals zum politischen Thema. Damals wurde über ein Epidemiengesetz abgestimmt, das unter anderem ein Obligatorium für die Pockenimpfung enthielt. Die Pocken waren eine gefürchtete Krankheit, an der im 18. Jahrhundert in der Schweiz etwa jedes zehnte Kind starb; viele Überlebende litten an Folgeschäden. Dennoch scheiterte das Gesetz an der Urne mit fast 80 Prozent Nein-Stimmen. Später führten verschiedene Kantone zeitweise lokale Impfobligatorien gegen die Pocken ein; und 1944–1948 galt tatsächlich eine nationale Impfpflicht. Es ist das einzige Beispiel eines Impfobligatoriums in der Schweizer Geschichte. (suk)