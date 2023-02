Bilanz Berner Fasnacht – Oktopusse, Drachen und Teufel schritten durch Bern Kein Besucherrekord, dafür friedlich: Thomas Fritz vom Verein Bärner Fasnacht ist mit dem Fasnachtswochenende zufrieden. Simone Klemenz

Die Kinder hatten am grossen Umzug vom Samstag sichtlich Spass. Foto: Enrique Muñoz García

Strassen voller Konfetti, Guggenmusik in den Ohren – Bern hat erstmals seit dem Pandemieausbruch wieder eine Fasnacht hinter sich, die von A bis Z stattfinden konnte. So zogen am Samstagnachmittag beim grossen Umzug zahlreiche Guggen durch die Innenstadt und sammelten sich für das legendäre Monsterkonzert auf dem Bundesplatz. «Es war schlicht fantastisch», sagt dazu Thomas Fritz, Vizepräsident des Vereins Bärner Fasnacht.