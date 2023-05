3,65 Millionen für drei Spiele – Ohne Zustimmung des Parlaments keine Euro-Spiele in Thun Am 15. Juni entscheidet das Parlament, ob es die Fussball-Europameisterschaft 2025 der Frauen mit drei Spielen in Thun finanziell unterstützt. Ein Nein wäre das definitive Aus. Michael Gurtner

Gut? Nein, besser! Im Oktober 2019 jubelt die Schweizer Frauen-Nati mit (v.l.) Ana Maria Crnogorcevic, Malin Gut and Lia Wälti im Spiel gegen Kroatien in der Thuner Stockhorn-Arena. Foto: Keystone

Die besten Fussballerinnen Europas sind 2025 zu Gast in der Schweiz – so viel steht fest. Doch werden einige von ihnen im Rahmen der Women’s Euro auch in der Thuner Stockhorn-Arena einlaufen? Mit dieser Frage befasst sich der Stadtrat am 15. Juni. Nun hat der Gemeinderat zuhanden des Parlaments einen Bruttokredit von 3,65 Millionen Franken verabschiedet. Vorgesehen sind in Thun drei Vorrundenspiele des Turniers.