EHC Biel im Höhenflug – Ohne Trainer und ohne Star-Goalie, aber mit viel Vertrauen Die Seeländer bezwingen die ZSC Lions 4:0 und führen damit im Playoff-Halbfinal mit 2:0. Womit es für sie in bewegten Zeiten nun zu einem Rendez-vous mit der Geschichte kommt. Marco Oppliger

Ungewöhnliches Trainer-Gespann: Weil Headcoach Antti Törmänen ausfällt, wird der EHC Biel in Zürich von Sportchef Martin Steinegger (links) und Assistent Oliver David gecoacht. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Irgendwann hat selbst einer wie er genug. Justin Azevedo, gesegnet mit der Erfahrung von 490 Partien in der russischen KHL und Geburtstagskind an diesem Samstagabend, fährt hinaus zur Bank und zertrümmert seinen Stock. Der gefrustete Zürcher Stürmer steht sinnbildlich für sein Team, dem im zweiten Halbfinal-Duell mit dem EHC Biel nichts gelingen will.