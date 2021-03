Budgetabstimmung Meikirch – Ohne Steuererhöhung in den zweiten Anlauf Dank vielen kleinen Sparmassnahmen und einer besseren Rechnung 2020 beantragt der Gemeinderat keine Steuererhöhung mehr im Budget 2021. Hans Ulrich Schaad

Wenigstens für dieses Jahr kommt Meikirch um eine Steuererhöhung herum. Foto: Michael Schneeberger

Das Nein war knapp. Acht Stimmen gaben am 20. Dezember den Ausschlag, dass Meikirch ohne gültiges Budget ins neue Jahr starten musste. Grund für die Ablehnung an der Urne war wohl die vom Gemeinderat beantragte Steuererhöhung von 1,54 auf 1,65 Einheiten. Der Voranschlag rechnete dennoch mit einem dunkelroten Ergebnis, und die finanziellen Aussichten sind wenig rosig. In ein paar Jahren droht ein Bilanzfehlbetrag.

Die Exekutive ging nochmals über die Bücher und suchte nach Sparmöglichkeiten. Die Frage war, ob der zweite Budgetvorschlag ohne Steuererhöhung auskommt oder um wie viel der Steuerfuss erhöht werden soll? Am 25. April entscheidet das Stimmvolk nun über das Budget Version II. Dieses sieht keine Steuererhöhung mehr vor und rechnet mit einem Verlust von etwas über 400’000 Franken. Etwa in der gleichen Grössenordnung wie im Dezember.