Das Geschenk der Ehrenamtlichen – Ohne sie würde der Schweizer Sport stillstehen Müsste die Arbeit der 950’000 freiwillig Engagierten und Ehrenamtlichen in den Vereinen vergütet werden, bräuchte es jährlich rund 2 Milliarden Franken. Was sie motiviert. Monica Schneider Pia Wertheimer

1 / 7 Zuständig für die sauberen Velos: Ein Helfer befreit beim Radquer von Meilen die Velos vom Dreck. Foto: Moritz Hager

Wenn an Silvester am Gippinger Stauseelauf der Startschuss fällt, stehen Sepp Rennhard und Hans Schneider im Hintergrund. Doch ohne die beiden Rentner würde von den knapp 1000 Läuferinnen und Läufern niemand das Rennen bestreiten. Und das ist schon seit mehr als vierzig Jahren so.