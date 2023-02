Köpfe der Woche – Ohne sie gäbe es die Grabenmühle nicht Brigitte und Andreas von Gunten haben ihr Leben lang für ihre Grabenmühle Sigriswil gekrampft. Nun ist es Zeit für die beiden, kürzerzutreten. Roger Probst

Brigitte und Andreas von Gunten übergeben die Grabenmühle Sigriswil. Foto: Patric Spahni

Die Grabenmühle Sigriswil ist weit über die Region hinaus ein Begriff. Sie zieht Fischer, Goldwäscher und Ausflügler gleichermassen an. Verantwortlich dafür sind Brigitte und Andreas von Gunten. Sie haben die Grabenmühle in den letzten Jahrzehnten mit viel Herzblut und Engagement sukzessive zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Sie mussten dabei einigen Widerstand überwinden.