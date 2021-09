Der neue Schweizer Nationaltrainer – Ohne Shaqiri, dafür mit Goaliefrage – so startet die Ära Yakin Bei seinem ersten Spiel in der Verantwortung muss Murat Yakin bereits eine neue Offensive basteln. Und er deutet auf der Goalieposition zumindest einen erhöhten Konkurrenzkampf an. Florian Raz

Kurz getroffen, schon sind die Wege wieder getrennt. Xherdan Shaqiri (r.) steht Murat Yakin nicht zur Verfügung. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Idylle dauert knapp 24 Stunden. Dann ist Murat Yakin so richtig im Amt des Schweizer Nationaltrainers angekommen. Er wird zum ersten Mal damit konfrontiert, dass Xherdan Shaqiri der Schweiz nur äusserst sporadisch zur Verfügung steht. Und er erhöht aus eigenem Antrieb am Dienstag den Druck auf einer Position, die bislang unumstritten war: jener des Goalies.

Dabei beginnt seine am Montag Ära still, friedlich gar. 34 Menschen sitzen auf einer kleinen Tribüne, einer von ihnen ist noch ganz klein und schlummert zufrieden in seinem Babywagen. Auf dem Campus-Rasen des FC Basel verteilt Yakin eine Viertelstunde vor Trainingsbeginn ein paar weisse Hütchen.