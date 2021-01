Impfen gegen Covid-19 – Ohne sein Trockeneis geht nichts Minus 70 Grad muss der Corona-Impfstoff kalt sein. Darum wird nun auf der ganzen Welt besonders viel Trockeneis produziert. Das ist nicht ungefährlich, weiss Hersteller Joachim Baumann. Christian Zürcher

Joachim Baumann begutachtet frisch produziertes Trockeneis. Der 50-Jährige ist Produktionsleiter von Pan-Gas in Dagmersellen LU. Fotos: Andrea Zahler

Da kommt es raus aus der Maschine, in Kiloplatten, eine nach der anderen, weiss, hart, saukalt. Trockeneis. Minus 78,5 Grad kalt, bei der Firma Pan-Gas im Shop fünf Franken das Kilo.

Früher brauchte man das Trockeneis, um Ratten zu töten, Partys zu beleben und Warzen zu vernichten – ein Nischenprodukt also. Heute ist dieser Stoff systemrelevant. Die ganze Welt spricht davon, beiläufig zwar und meist in Nebensätzen, doch ohne dieses Kühlmittel wäre die Pandemiebekämpfung gerade in Nöten. Der Impfstoff Comirnaty von Pfizer muss auf minus 70 Grad Celsius heruntergekühlt werden, sonst verfallen die empfindlichen Moleküle. Die Folge: Auf der ganzen Welt sind die Trockeneismaschinen angelaufen, Tonnen und Abertonnen werden in nächsten Monaten produziert.