63. Spiezer Grümpelturnier – Ohne Schweiss kein Preis Ortstermin Moosmatte: Vom 5-jährigen Mädchen bis zum über 60-jährigen Routinier jagte Klein und Gross am «Grümpu» dem Ball nach. Die Pandemie hat am Traditionsanlass Spuren hinterlassen. Jürg Spielmann

Der Jubel der Sieger: Die «Soccerdemons» gewannen das Schülerturnier nach Penaltyschiessen. Foto: Jürg Spielmann

121 Jahre geballte Fussballkompetenz: Alfred Wenger (61, links) und Juro Markovic (60) aus Spiez. Foto: Jürg Spielmann

Der Name ist Programm: Volles Karacho kickt der Goalie des Fussballschule-Teams «Karacho» aus. Foto: Jürg Spielmann

Wo treffen sich zwei Grümpelturnier-Hobbykickende nach dem Wochenende? Im Wartezimmer des Arztes. Dieser, zugegeben flache, Kickerwitz hatte am Wochenende in Spiez und zum Glück der Spielenden nicht wirklich Gültigkeit. «Wir sind sehr zufrieden», sagt OK-Chef Sascha Jenni nach dem finalen Abpfiff, «es war eine friedliche Turnierausgabe ohne grössere Probleme.» Ein lädiertes Band in einem Sprunggelenk sei zu beklagen gewesen, ebenso ein verdrehtes Knie. Zudem habe ein Kicker, der schon nicht im Vollbesitz seiner Kräfte angetreten sei, dehydriert betreut werden müssen. Dies das medizinische Bulletin.