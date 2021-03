Kadernews beim BSV Bern – Ohne Schneeberger, weiter mit Freiberg Beim BSV Bern wird Sebastian Schneeberger nicht mehr im NLA-Team spielen. Max Freiberg bleibt, Trainer Aleksandar Stevic ist wieder bei der Mannschaft. Reto Pfister

Sebastian Schneeberger (links) wird nächste Saison nicht mehr für den BSV Bern spielen. Foto: Christian Pfander

Einen Abgang und eine Vertragsverlängerung hat der BSV Bern am Donnerstag zu vermelden. Der Abgang betrifft Sebastian Schneeberger. Der 25-jährige linke Flügel, der bereits seine Zeit im Nachwuchs bei den Bernern verbracht hat, beendet Ende Saison seine Laufbahn als NLA-Handballer. Schneeberger leidet an einer Schulterverletzung; er kann so sein Leistungsvermögen nicht mehr voll ausschöpfen. Er wird wahrscheinlich weiter Handball spielen, beim Partnerteam Solothurn in der NLB oder der zweiten Mannschaft in der 1. Liga. Auch könnte Schneeberger in einer anderen Funktion beim BSV eingebunden werden.

Seinen Vertrag verlängert hat hingegen Max Freiberg. Der 22-Jährige stammt ebenfalls aus dem eigenen Nachwuchs und kommt als Linkshänder sowohl im rechten Rückraum wie auf Rechtsaussen zum Einsatz. Freiberg bleibt weitere zwei Jahre beim BSV, mit Option auf eine dritte Saison.

Alle Tests negativ

Wieder bei der Mannschaft ist Trainer Aleksandar Stevic, der das Spiel vor einer Woche gegen GC Amicitia Zürich nach einer Corona-Infektion aus der häuslichen Isolation verfolgen musste. Die anschliessend vorgenommenen Tests fielen negativ aus, Stevic durfte seine Arbeit als Trainer wieder aufnehmen.