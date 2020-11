Abstimmung in Lützelflüh – Ohne Sanierung wird der Kirchturm zum Risiko Die Kirchgemeinde will für 200’000 Franken Teile des Gotteshauses sanieren. Doch nicht alle sind mit den Plänen einverstanden: Ein Bauer aus dem Dorf schlägt vor, den Kirchturm rückzubauen. Pia Scheidegger

Der heutige neugotische Turm der Kirche in Lützelflüh wurde 1886 gebaut. Foto: Christian Pfander

Etwa alle 30 bis 40 Jahre muss der Kirchturm in Lützelflüh saniert werden. Vor allem wegen des Sandsteins, aus dem er gemacht ist. Die Wartung ist aufwendig – und nicht ganz billig. 200’000 Franken will die Kirchgemeinde für die Bauarbeiten ausgeben. Am 15. November kann das Volk über den Kredit an der Kirchgemeindeversammlung abstimmen.

Die heutige Kirche in Lützelflüh wurde 1505 gebaut. Doch der neugotische Turm entstand erst 1885–86, zum letzten Mal renoviert wurde er vor 30 Jahren. Seither haben das Gestein und die Fugen unter dem Wetter gelitten. Risse, Bewuchs, Dehnungen durch Temperaturunterschiede. «Eine Sanierung ist nötig, nicht zuletzt um die Sicherheit des Gebäudes zu garantieren», sagt Kirchgemeindepräsidentin Ruth von Ballmoos. Denn: Es sei nicht auszuschliessen, dass sich Teile des Sandsteins lösen könnten. Weil die Kirche für die Sanierung des Turms in ein Gerüst verpackt werden muss, will die Kirchgemeinde die Gelegenheit nutzen und zusätzlich Teile des Dachs ersetzen sowie die Zifferblätter der Uhr komplett revidieren.