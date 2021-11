Schadausaal Thun – Ohne Rolf blättern mal wieder Am Samstag, 20. November, stehen Ohne Rolf mit ihrem neusten Programm auf der Bühne des Schadausaals. Ihre Kommunikationsform: Plakate blättern.

Ohne Rolf mit ihren Plakaten. Am Samstag sind die beiden Luzerner in Thun zu Gast. Foto: PD

Die erfolgsverwöhnten Luzerner Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg bilden das Duo Ohne Rolf. Und dies seit mehr als zwanzig Jahren: 1999 probierten Anderhub und Wolfisberg ihre Plakatidee zum ersten Mal aus: Mit starrer Miene und dunklen Anzügen stellten sie sich auf die Strasse und hielten ein A4-Blatt mit der Aufschrift «Hier gibt es nichts zu sehen» vor sich hin.

Eine im Zeitalter von SMS und Chatrooms absurd-einfache, aber verblüffend faszinierende Kommunikationsform.

Diese kleine, unauffällige Aktion stiftete bei den Passanten erhebliche Verwirrung. Gibt es hier wirklich nichts zu sehen? Eigentlich nicht – ausser weiteren Plakaten: «Gehen Sie weiter, hier gibt es wirklich nichts zu sehen.» Im Verlauf der Performance versuchten sie immer aggressiver ihr Publikum wegzuschicken: «Wir könnten eine Sekte sein!»

Je heftiger sie die Fussgänger davon überzeugen wollten, sie nicht zu beachten, desto grösser wurde ihr Publikum! Da wussten sie: Eine Idee war geboren. Das Blättern von beschrifteten Plakaten. Eine im Zeitalter von SMS und Chatrooms absurd-einfache, aber verblüffend faszinierende Kommunikationsform.

Die grossen Daseinsfragen

In seinem fünften und neusten Stück nimmt sich das Duo mit seinen Plakaten der grossen Daseinsfragen an: Was macht das Leben lesenswert? Können bedruckende Erinnerungen verblassen? Und gibt es ein Nachwort, wenn die Tinte ausgeht? In «Jenseitig» ist der eine Blattländer tot, der andere lebt, ist aber todtraurig und einsam – während sich das Publikum königlich amüsiert.

Neue Freiheiten

«Nach eineinhalb Jahren Leben mit Covid müssen wir aufpassen, neben den uns auferlegten Einschränkungen den Blick auf das nicht zu verlieren, was wir gewonnen haben», findet Kurt Keller, Mediensprecher des Thuner Kultursoufflés. Und das sei eine ganze Menge: «Man spürt buchstäblich ein Aufschnaufen, wenn man miterlebt, wie es die Menschen geniessen, nach der Zertifikatskontrolle am Eingang im Innern die Maske ablegen zu dürfen.»

don/pd

